الرئيس المصري يصل عبدالفتاح السيسي الي الأردن

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل الأردني عبدالله الثاني.ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية والعربية.وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله العاهل الأردني عبدالله الثاني وولي العهد الامير حسين بن عبدالله الثاني، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة في الأردن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن "الخطوط" في ليبيا حافظت على التوازن

السيسي يُؤكِّد ثوابت مصر لدعم التضامُن العربي ويستعرض آخر تطوُّرات تحقيق المصالحة