محمد بن زايد يبحث مع العاهل الأردني آخر التطورات في المنطقة ونتائج قمة العلا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات ، اعتزازهما بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الملك عبد الله ومحمد بن زايد، خلال لقائهما في العاصمة أبوظبي السبت، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، مؤكدين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

فيما رحب ولي عهد أبوظبي بالعاهل الأردني، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة، بما يدعم التطلعات المشتركة للتقدم والتنمية.

وقال بن زايد في تغريدة على تويتر "سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي..وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا".

وأضاف "حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا، ومستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".وناقش الطرفان خلال اللقاء المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسبل تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد الملك عبد الله على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

كما رحب العاهل الأردني بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وأسهمت في تعزيز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة في مواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.