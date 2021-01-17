الرئيس المصري يلتقي بالسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، الذي يزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسمياً مطلع العام الجاري.وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة.

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