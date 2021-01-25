مباحثات أردنية أوكرانية حول سبل التعاون والمستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، سبل تعزيز التعاون الثنائي خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، والمستجدات الإقليمية. واستعرض الوزيران التحديات والتبعات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وأكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية في مواجهتها.

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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا