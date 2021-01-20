مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 30 طنًا من التمور في إقليم بنادر الصومالي

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 30 طنًا و500 كيلو غرام من التمور للمحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي ورتانبدا وداجر ومنطقة رجو بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 22.800 فرد.وقدم مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على دوره الحيوي في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها ودعم أبناء الشعب الصومالي.ويأتي توزيع التمور في إطار مشروع توزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.

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