مقديشو تنفي مشاركة قواتها في الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي

نفت الحكومة الصومالية صحة التقارير التي تحدثت عن مشاركة قوات صومالية، كانت تتلقى التدريبات في إريتريا، في القتال الدائر في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

وأشار وزير الإعلام في الحكومة الصومالية عثمان أبو بكر دوبي إلى أنه لا توجد قوات صومالية شاركت أو قتلت في القتال في شمال إثيوبيا، ووصف ما تم تداوله في هذا الصدد بأنه عار عن الصحة تماما.وبشأن وجود قوات صومالية تتلقى التدريبات في إريتريا، قال دوبي: "هناك قوات صومالية يتم تدريبها في دول مختلفة في العالم. لا معنى للتركيز على دولة معينة لكنني أؤكد أنه لا توجد قوات صومالية شاركت بالقتال في إثيوبيا".وكان سياسيون وبعض ضباط الأمن السابقين ووسائل إعلام قالوا في الأيام الأخيرة إنهم حصلوا على معلومات تفيد بزج الجنود الصوماليين المتدربين في إريتريا في حرب تيغراي دعما للقوات الحكومية الإثيوبية، وقتل العشرات منهم وأصيب آخرون في المعارك هناك في نوفيمبر الماضي.

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