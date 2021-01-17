مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5500 كرتون تمور في مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5500 كرتون تمور في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 5500 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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