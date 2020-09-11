مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية قال التطبيع بين إسرائيل والبحرين خيانة للقضية الفلسطينية

ندد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان التطبيع بين إسرائيل والبحرين واصفة الخطوة بأنها "خيانة للقضية الفلسطينية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن التوصل إلى اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل على غرار الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.ويتوقع أن يتزامن التوقيع على الاتفاق البحريني الإسرائيلي مع التوقيع على الاتفاق مع الإمارات، أي في 15 سبتمبر الجاري بالبيت الأبيض.

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