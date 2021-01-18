الرئيس التونسي يحذر الشباب من المتاجرين بفقرهم لبث الفوضي

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، الشباب في بلاده من المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى.جاء هذا خلال زيارة قام بها إلى حي الرفاه بالمنيهلة وسط العاصمة، حيث تحدث إلى مجموعة من السكان، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.وقال البيان إن الرئيس توجه بكلمة أمام مقر معتمدية المنيهلة، دعا فيها الحاضرين ومن بينهم الشباب التونسي إلى عدم التعرض إلى أي شخص كان، لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته.

وأكد الرئيس قيس سعيد مجددا حق الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.وفي المقابل حذر سعيد المواطنين ممن يسعى بكل الطرق إلى "توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم، وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى ثم تجاهل الضحايا منهم".

وأكد سعيد أن إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز، كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا لتحقيقها.وكانت عدة مناطق ومحافظات بتونس قد شهدت خلال الأيام الأخيرة أعمال شغب واحتجاجات ليلية تخللتها عمليات نهب وتخريب لعدد من المحلات التجارية والمنشآت.وعلى إثر هذه الأحداث تم إلقاء القبض على أكثر من 600 شخص، ضالعين في أعمال الشغب أغلبهم من القُصّر.

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