العشرات يحتجون في تونس العاصمة بعد حملة اعتقالات

خرج عشرات المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس يوم الاثنين في احتجاج رفعوا خلاله شعار "ها قد جئنا بالنهار"، بعد مواجهات عنيفة استمرت عدة أيام في أرجاء البلاد.وتأتي الاحتجاجات التي شهدت أيضا صدامات مع الشرطة في أعقاب الذكرى العاشرة للثورة التي جلبت الديمقراطية لتونس لكنها جلبت أيضا الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وسط تزايد الغضب من البطالة المزمنة وتردي الخدمات العامة.

وفي ظل عدم وجود أجندة واضحة للاحتجاجات أو دعم من الأحزاب الرئيسية، فليس من الواضح ما إذا كانت ستكتسب زخما أم ستخمد، كما حدث في العديد من جولات الاحتجاجات السابقة منذ عام 2011.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني اليوم إن الشرطة اعتقلت 632 شخصا بعد أعمال شغب في أنحاء البلاد شملت أعمال نهب وهجمات على الممتلكات وأن معظم المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما.

وطالب المتظاهرون اليوم بإطلاق سراح المعتقلين في أحداث الأيام الماضية وهتفوا: "لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب".كما تجمع محتجون أيضا اليوم في منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد حيث أدى حرق بائع فاكهة في أواخر 2010 إلى اندلاع الثورة.

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