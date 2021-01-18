الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لوقف الاحتجاجات التى تشهدها تونس

دعا الاتحاد العام التونسى للشغل، إلى وقف الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مدن البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.وحذر الاتحاد العام التونسى للشغل مما قد ينجم عن الاحتجاجات من "اندساس وتجاوزات".

وفى وقت سابق شهدت مدينتي باجة والمعقولة فى تونس كر وفر بين الأمن والمحتجين خلال المظاهرات التى تشهدها عدة مدن تونسية، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، فيما ذكرت مصادر بالشرطة التونسية أنه تم إيقاف 98 شخصا على خلفية أعمال الشغب ومحاولة نهب الممتلكات العامة والخاصة .

وأكد المصدر الأمنى - لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - عودة الهدوء إلى المناطق التي شهدت أعمال الشغب ، موضحا أن الوحدات الأمنية نجحت في التصدي لمحاولات النهب والتخريب حيث تمت السيطرة على الوضع ، لافتا الى أنه تم تسجيل إصابة 8 من قوات الأمن بإصابات طفيفة، إضافة إلى إصابة فرد أمن بحروق في الوجه نتيجة رشقه بزجاجات حارقة.