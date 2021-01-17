منظمات تونسية تطالب قيس سعيد باسترجاع أموال عائلة بن علي من سويسرا قبل فوات الأوان

نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا لائتلاف منظمات قدرت فيه أموال عائلة الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي المجمدة في سويسرا بـ 320 مليون دينار تونسي.

وطالبت المنظمات التونسية الـ 10 الموقعة على البيان رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ "الإذن بتوجيه طلب تمديد فترة تجميد الأصول في إطار المساعدة القضائية المتبادلة مع السلطات السويسرية"، حسب إذاعة "موزاييك" المحلية، مشيرة إلى أن فترة تجميد أموال عائلة الرئيس الراحل في سويسرا "تنتهي بعد يومين"، أي يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري.

واتهم ائتلاف المنظمات المذكور الحكومات التونسية المتعاقبة، منذ لجوء بن علي إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب اندلاع الثورة في بلاده سنة 2011، بالإهمال ملمحة إلى غياب الإرادة الرسمية في استرجاع هذه الأصول من المصارف السويسرية مثلما يطالب به التونسيون. واعتبرت استرداد هذه الأموال "واجبا أخلاقيا" يقع على عاتق الدولة التونسية.

من بين المنظمات التي وقعت على البيان المذكور "محامون بلا حدود" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية" و"لا سلام دون عدالة".يأتي نشر هذا البيان في ظرف عصيب تزامنا مع اندلاع أعمال عنف ليل السبت إلى الأحد في عدة جهات من تونس تخللته اشتباكات عنيفة بين الشباب المحتجين وقوات الأمن وعشرات الاعتقالات، مما قد يزيد في صب الزيت على النار وتعقيد الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

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