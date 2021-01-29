الأمم المتحدة تكثف المساعدات الغذائية في دارفور

كثف البرنامج العالمي للغذاء مساعداته للنازحين في أعقاب موجة العنف في غرب وجنوب دارفور ، والتي أجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الفرار بحثا عن الأمان . وقال المتحدث باسم البرنامج العالمي للغذاء تومسون فيري في تصريح صحفي : إن نحو 70 ألف نازح تجمعوا في 70 مركزا عبر مدينة الجنينة في غرب دارفور، مشيراً إلى أن البرنامج بدأ توزيع المساعدات الغذائية الطارئة ، وتسلمها 40 ألف شخص في 30 من مجموع 71 مركزا .

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