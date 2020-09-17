رئيس الحكومة المكلف يعلن تريثه في تشكيل الحكومة اللبنانية بعد لقائه الرئيس عون

أعلن مصطفى أديب، المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان، تريثه في تشكيل الحكومة بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون. وقال أديب من بعبدا لقد "عرضت مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة واتقفنا على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات".

وأفادت قناة LBCI أن "قصر الإليزيه دخل بقوة على خط الاتصالات افساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات طالما المهلة الممددة للمبادرة الفرنسية لم تنته بعد".

ويأتي ذلك تزامنا مع فرض الخزانة الأمريكية عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله.

وكانت كتلة حزب الله النيابية اتهمت الإدارة الأمريكية بالمسؤولة عن تعطيل مساعي تشكيل الحكومة في لبنان، ورفضت بشكل كامل أن يسمي أحد غيرها ممثليها في الحكومة.



قد يهمك ايضا :

لقاء تشاوري حول الحكومة بين عون وأديب وجهود لتذليل "العقدة الشيعية"

شاهد: "حركة أمل" و"التيار الوطني" لن يشاركا في الحكومة اللبنانية الجديدة