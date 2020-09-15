لقاء تشاوري حول الحكومة بين عون وأديب وجهود لتذليل العقدة الشيعية
آخر تحديث GMT11:14:31
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

رئيس الوزراء اللبناني يصر على المداورة في الحقائب

لقاء تشاوري حول الحكومة بين عون وأديب وجهود لتذليل "العقدة الشيعية"

العرب اليوم -

العرب اليوم - لقاء تشاوري حول الحكومة بين عون وأديب وجهود لتذليل "العقدة الشيعية"

رئيس الحكومة اللبنانية مصطفى أديب
بيروت - العرب اليوم

تحت عنوان "التشاور" عقد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون من دون أن يتم طرح التشكيلة الحكومية أو البحث في الأسماء، فيما لا تزال الجهود تبذل على أكثر من خط لتذليل العقدة الأساسية التي باتت ترتكز على التمثيل الشيعي وتمسك «حزب الله» و«حركة أمل» بوزارة المال وأطلق رئيس الجمهورية أمس (الاثنين) مشاورات شملت الكتل النيابية الممثلة في البرلمان وبحث معها في «مخارج الأزمة القائمة»، كما أكد أحد المشاركين لـ«الشرق الأوسط»، أن عون لم يطرح أفكارا معينة، لكنه عرض مخاطر الوضع القائم، مبديا عزمه التشاور مع الجميع للخروج من الأزمة. وقالت مصادر شاركت في اللقاءات إن الهدف الأساسي منها عدم حشر الثنائي الشيعي بالتشاور معه من دون غيره، وبالتالي دعوتهما من ضمن الكتل النيابية الأخرى وبعد اللقاء قال أديب إنه التقى الرئيس عون «لمزيد من التشاور». وعن موعد تأليف الحكومة أجاب: «إن شاء الله خير».

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن أديب أطلع عون على المستجدات والاتصالات التي يجريها لتشكيل الحكومة العتيدة ومع بدء العد العكسي للمهلة الفرنسية التي كان قد منحها الرئيس إيمانويل ماكرون للأفرقاء اللبنانيين لتشكيل الحكومة، قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن المهلة لا تنتهي اليوم الثلاثاء إنما في 16 أو 17 الشهر الجاري مع تأكيدها على أنها ليست ملزمة ويبقى الأهم نجاح الجهود لتذليل العقد، من تمثيل الثنائي الشيعي إلى المداورة في الحقائب إضافة إلى تولي الوزير أكثر من حقيبة، مضيفة «لذا وبانتظار ما ستنتهي إليه الجهود لم يقدم أديب تشكيلته في لقائه مع عون ولم يطرح أسماء أو صيغة حكومية، بل كان هناك تشاور حول دور الحكومة وبرنامجها في هذه المرحلة»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الجمهورية يقوم بمشاورات مع رؤساء الكتل أو ممثليهم حول هذه النقاط العالقة.

وفي المقابل، قالت مصادر مطلعة على مساعي تأليف لحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن «أديب لا يزال مصرا على المداورة في الحقائب وعدم تخصيص وزارة معينة لطائفة أو قوة سياسية معينة» وباشر عون مشاوراته على أن يستكملها اليوم، واستقبل لهذه الغاية، كلا من النائب فريد الخازن ممثل «التكتل الوطني»، ورئيس «الكتلة القومية الاجتماعية» النائب أسعد حردان، والنائب فيصل كرامي ممثل «اللقاء التشاوري»، ورئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، والنائب سمير الجسر ممثل كتلة «تيار المستقبل».

وعلمت «الشرق الأوسط» ان عون لم يتطرق الى اسماء الوزراء، وحرص على ان لا يظهر بمظهر المتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، لكنه ركز على أمرين، الاول هو مدى القبول بتخصيص وزارة المال للطائفة الشيعية، والثاني هو مدى القبول باختيار الرئيس المكلف الوزراء من دون استشارة القوى السياسية. وقد اجابه الجسر بأن لا نص دستورياً يتيح تخصيص وزارة لطائفة، وان الأمر يحتاج تعديلًا دستورياً. وأكد الجسر حق الرئيس المكلف باختيار فريق عمل متجانس، ويعود لمجلس النواب منح الثقة أو حجبها وأنه منذ اتفاق الطائف حتى اليوم تسلم وزارة المال سبعة وزراء من غير الطائفة الشيعية.

وبعدما كانت المعلومات تشير إلى أن أديب كان يتجه إلى تقديم تشكيلته الحكومية أمس، ليعود بعدها ويعلن الطرفان أن اللقاء اقتصر على التشاور، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية قولها إن «أديب يحرص على تأمين أوسع احتضان لحكومته المنتظرة ولا يريدها حكومة تحدّ أو مواجهة، لا سيما أن مهمّتها الإنقاذية تحتاج أكبر إجماع وتعاون من قبل القوى السياسية كافة». ويبدو، وفق المصادر، أن هذا الإجماع مفقود، لا بل حلّ مكانه في الساعات القليلة الماضية، نوع من «الغضب» و«الحرد». فموقف الثنائي الشيعي، الذي عبّر عنه بوضوح رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان أعلن فيه عدم المشاركة في الحكومة، لم يكن من باب التسهيل أو المرونة، بل حمل في تحذيرا من أن هذه الحكومة إذا تشكّلت من دون «الممثلين الحقيقيين للشيعة»، قد لا تجتاز امتحان «الثقة» في البرلمان، أو أن مشوارها لن يكون سهلا.

من هنا تشير المصادر إلى أن أديب فهم الرسالة «ولأنه لا يريد كسر أحد، قرر على ما يبدو التريث، لإجراء مزيد من المشاورات مع الكتل السياسية والوقوف على مخاطرها. فبدأ هذا المسار مساء أول من أمس، باتصال أجراه برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ويبدو أنه سيستكمل جولة اتصالاته هذه في الساعات المقبلة ورئاسة البرلمان محطة أساسية ضمنها، حيث سيسعى إلى التوصل إلى صيغة وسطية في شأن حقيبة المال التي يتمسك بها الثنائي». ووفق المصادر، فإن أديب في الفترة الزمنية الإضافية التي افتتحها اليوم، سيقف على خاطر القوى السياسية، لكن من ضمن «الأطر» التي يحددها وهي حكومة اختصاصيين مصغرة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اقتراب انتهاء مهلة ماكرون في لبنان وسط سيناريوهين لا ثالث لهما

الثنائي الشيعي يتمسك بحقيبة "المال" والعقوبات تُربك تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لقاء تشاوري حول الحكومة بين عون وأديب وجهود لتذليل العقدة الشيعية لقاء تشاوري حول الحكومة بين عون وأديب وجهود لتذليل العقدة الشيعية



أخبار ذات صلة

GMT 10:03 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

ارتفاع إصابات "كورونا" حول العالم من الهند حتى ألمانيا و510 وفيات جديدة في أميركا
العرب اليوم - ارتفاع إصابات "كورونا" حول العالم من الهند حتى ألمانيا و510 وفيات جديدة في أميركا

GMT 09:14 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

اندلاع حريق جديد في الحي التجاري بالعاصمة اللبنانية
العرب اليوم - اندلاع حريق جديد في الحي التجاري بالعاصمة اللبنانية

GMT 08:41 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

الجيش اليمني يتمكّن من استعادة مواقع في مأرب ويتقدّم في الجوف
العرب اليوم - الجيش اليمني يتمكّن من استعادة مواقع في مأرب ويتقدّم في الجوف

GMT 08:17 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

مركز الملك سلمان للإغاثة يطالب بتحرك دولي لاحتواء مخاطر "صافر"
العرب اليوم - مركز الملك سلمان للإغاثة يطالب بتحرك دولي لاحتواء مخاطر "صافر"

GMT 07:58 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

العالم يترقّب توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل
العرب اليوم - العالم يترقّب توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تكوني على خطاها ساحرة ومختلفة في اختياراتك

تنسيق البناطيل الجلد موضة شتاء 2020 من وحي اطلالات سيرين عبدالنور

القاهره_العرب اليوم

تنسيق البناطيل الجلد تظهر مواكبتك لاجدد صيحات موضة شتاء 2020 المنتظرة في اطلالاتك المقبلة. لذلك لا بد من تعلّم تنسيق البناطيل الجلد الكاجوال والملونة من وحي اطلالات سيرين عبدالنور لتتمتعي بإطلالة أنيقة واستثنائية، واكبي طرق تنسيق البناطيل الجلد موضة شتاء 2020 من وحي اطلالات سيرين عبدالنور، لتكوني على خطاها ساحرة ومختلفة في اختياراتك. تنسيق البناطيل الجلد بأسلوب عصري ومتجدد يعتبر أساسي لتتمايلي في شتاء 2020 ببناطيل ملفتة وملفتة. فلا بد من اختيار تنسيق البناطيل الجلد الخضراء من وحي اطلالات سيرين عبدالنور مع التدرجات القوية والجريئة. فتمايلي بأسلوبها بخطوات تنسيق البناطيل الجلد الضيقة ذات الخصر العالي مع الرباط الجلدي العريض البارز بالقماش عينه على جانب الخصر. ولا بد من اختيار مع هذا البنطلون موضة التوب البيضاء الموحدة من ناحي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:15 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

هيفاء الحسوني تقرر ارتداء فستان التونسية درة من تصميم زينة زكي
العرب اليوم - هيفاء الحسوني تقرر ارتداء فستان التونسية درة من تصميم زينة زكي

GMT 03:47 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل وقت لزيارة مصر في عطلتك المقبلة
العرب اليوم - تعرف على أفضل وقت لزيارة مصر في عطلتك المقبلة

GMT 10:25 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

أبرز خطوات التدبير المنزلي لإصلاح حوائط المنزل المثقوبة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز خطوات التدبير المنزلي لإصلاح حوائط المنزل المثقوبة تعرّفي عليها

GMT 12:25 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

يوشيهيدي سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولّي رئاسة الحكومة اليابانية
العرب اليوم - يوشيهيدي سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولّي رئاسة الحكومة اليابانية

GMT 04:31 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

مصادر تؤكّد أن رضوى الشربيني ستمثل للتحقيق في أزمة الحجاب
العرب اليوم - مصادر تؤكّد أن رضوى الشربيني ستمثل للتحقيق في أزمة الحجاب

GMT 04:29 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

أسبوع الموضة في "لندن" يواجه "كوفيد 19" بالعروض الرقمية والمواعيد المجدولة
العرب اليوم - أسبوع الموضة في "لندن" يواجه "كوفيد 19" بالعروض الرقمية والمواعيد المجدولة

GMT 00:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة

GMT 00:55 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

مجموعة أفكار ملهمة لتخصيص مكان أنيق للعمل في المنزل
العرب اليوم - مجموعة أفكار ملهمة لتخصيص مكان أنيق للعمل في المنزل

GMT 06:16 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

بومبيو يؤكّد أن أميركا تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله منظمة متطرّفة
العرب اليوم - بومبيو يؤكّد أن أميركا تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله منظمة متطرّفة

GMT 06:15 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

صلاح يُعذب مذيعة "ليدز يونايتد" الفاتنة ويُسجل "هاتريك" في شباك فريقها
العرب اليوم - صلاح يُعذب مذيعة "ليدز يونايتد" الفاتنة ويُسجل "هاتريك" في شباك فريقها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:44 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

وفاة الفنان عبد الرزاق الشيمي "فرعون السينما المصرية"
العرب اليوم - وفاة الفنان عبد الرزاق الشيمي "فرعون السينما المصرية"

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 15:06 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر

العالمة الصينية الهاربة تخرج من مخبأ سري وتفجر مفاجأة بشأن فيروس "كورونا"
العرب اليوم - العالمة الصينية الهاربة تخرج من مخبأ سري وتفجر مفاجأة بشأن فيروس "كورونا"

GMT 03:58 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

أجمل مدن فرنسا السياحية التي لا يعرفها الكثير من الزوّار العرب
العرب اليوم - أجمل مدن فرنسا السياحية التي لا يعرفها الكثير من الزوّار العرب

GMT 18:41 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

روما يعلن إصابة زانيولو بالرباط الصليبي للمرة الثانية في 8 أشهر
العرب اليوم - روما يعلن إصابة زانيولو بالرباط الصليبي للمرة الثانية في 8 أشهر

GMT 00:48 2020 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

تعرفي على أفضل الأماكن لقضاء "شهر العسل" في النسما 2020
العرب اليوم - تعرفي على أفضل الأماكن لقضاء "شهر العسل" في النسما 2020

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 08:42 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

الرئيس الموريتاني يطلق برنامجا للإقلاع الاقتصادي بـ632 مليون دولار
العرب اليوم - الرئيس الموريتاني يطلق برنامجا للإقلاع الاقتصادي بـ632 مليون دولار

GMT 00:59 2020 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

أغنى امرأة في العالم حجم ثروتها يتضاعف بعد أزمة "كورونا"
العرب اليوم - أغنى امرأة في العالم حجم ثروتها يتضاعف بعد أزمة "كورونا"

GMT 04:20 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"
العرب اليوم - الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"

GMT 02:09 2020 الإثنين ,27 تموز / يوليو

الصور الأولى لـ سميرة توفيق بعد خروجها من المستشفى
العرب اليوم - الصور الأولى لـ سميرة توفيق بعد خروجها من المستشفى

GMT 01:45 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

ملياردير أميركي يخسر أكثر من 16 مليار دولار في 6 ساعات
العرب اليوم - ملياردير أميركي يخسر أكثر من 16 مليار دولار في 6 ساعات

GMT 15:41 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

مفاجأة غير متوقّعة بخصوص سبب رفض أحمد مكي الزواج بدنيا سمير غانم
العرب اليوم - مفاجأة غير متوقّعة بخصوص سبب رفض أحمد مكي الزواج بدنيا سمير غانم

GMT 04:34 2020 الأحد ,03 أيار / مايو

"تسلا" الأميركية تخسر 14 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب تغريدة لرئيسها
العرب اليوم - "تسلا" الأميركية تخسر 14 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب تغريدة لرئيسها

GMT 05:52 2019 الجمعة ,01 آذار/ مارس

أهمّ سِمات سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي المميَّزة الجديدة
العرب اليوم - أهمّ سِمات سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي المميَّزة الجديدة

GMT 16:15 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 07:51 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس

نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء
العرب اليوم - نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء

GMT 16:20 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على فوائد "خيار البحر" المحظور دوليًا
العرب اليوم - تعرف على فوائد "خيار البحر" المحظور دوليًا

GMT 13:31 2020 الأربعاء ,19 آب / أغسطس

إليك علامات تلف بطارية السيارة والموعد المُتوقَّع لتغييرها
العرب اليوم - إليك علامات تلف بطارية السيارة والموعد المُتوقَّع لتغييرها

GMT 12:09 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

نصائح حديثة لتقشير الجلد الميت من القدم باستخدام الإسبرين والليمون
العرب اليوم - نصائح حديثة لتقشير الجلد الميت من القدم باستخدام الإسبرين والليمون

GMT 14:21 2015 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار سيارة "بيك أب" من شركة "نيسان"
العرب اليوم - أسعار سيارة "بيك أب" من شركة "نيسان"

GMT 03:06 2016 الأربعاء ,22 حزيران / يونيو

تفاصيل ممارسة بيل كلينتون ومونيكا الجنس في المكتب البيضاوي
العرب اليوم - تفاصيل ممارسة بيل كلينتون ومونيكا الجنس في المكتب البيضاوي

GMT 17:47 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

طرح الهدايا التذكارية لبطولة نهائيات كأس آسيا 2019 الثلاثاء
العرب اليوم - طرح الهدايا التذكارية لبطولة نهائيات كأس آسيا 2019 الثلاثاء

GMT 23:39 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

خناقة الموتوسيكل والعجلة بين محمد رمضان وابنه بسبب "الركنة"
العرب اليوم - خناقة الموتوسيكل والعجلة بين محمد رمضان وابنه بسبب "الركنة"

GMT 09:27 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير

محافظ وادي الدواسر يقلّد مساعد مدير الجوازات رتبته الجديدة
العرب اليوم - محافظ وادي الدواسر يقلّد مساعد مدير الجوازات رتبته الجديدة

GMT 11:29 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

إقامة حفل زفاف محمد عساف بدبي
العرب اليوم - إقامة حفل زفاف محمد عساف بدبي

GMT 10:18 2020 الثلاثاء ,07 تموز / يوليو

وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز
العرب اليوم - وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab