الرئيس اللبناني يقلد سفير روسيا في بيروت أرفع أوسمة الجمهورية

قلد الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين، وسام الأرز الوطني، وهو من أرفع أوسمة الجمهورية، بحسب ما أفاد المكتب الصحفي الرئاسي اللبناني.وكتبت الرئاسة اللبنانية على "تويتر" إن الرئيس عون التقى السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين في إطار زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، وقد منح الرئيس وسام الأرز الوطني من الدرجة الأولى للسفير لمساهمته في تطوير العلاقات اللبنانية الروسية في مختلف الاتجاهات".يعتبر وسام الأرز الوطني من أرفع الجوائز في لبنان، وقد تأسس عام 1936، ويقدمه الرئيس تقديرا لـ "الخدمات الجليلة للبنان وإظهار الشجاعة والالتزام بأعلى القيم الأخلاقية".

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