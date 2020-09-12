الوفاق الليبية توجه نداء للبعثة الأممية أن الوضع لا يحتمل المماطلات

أشاد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، بالمساعي الأممية الرامية إلى إطلاق تسوية سياسية في بلاده، مؤكدا أنه لا بديل عن الحوار لإنهاء النزاع.وأعرب باشاغا عبر حسابه في "تويتر" اليوم السبت، عن تقديره للمجهودات التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف "جمع الفرقاء وتذليل الصعاب"، مثمنا "الدور المتميز" الذي تضطلع به الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، و"إسهامها في تقدم العملية السياسية نحو الحل".وتابع: "أحث البعثة الأممية على المسارعة في ضبط آجال الحوارات فالوضع لا يحتمل المماطلات ولا المناورات".واستطرد قائلا: "الحوار السياسي البناء هو "السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية وإنقاذ الدولة الليبية من الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي أدى إلى انهيارات اقتصادية وخدماتية حادة تتطلب معالجات عاجلة دون تردد أو تسويف لأن المواطن ضاق ذرعا من الفوضى والفساد"

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