حكومة الوفاق الليبية تعيد باشاغا لمنصبه

قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس، إعادة وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا إلى منصبه وأفاد بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأنه "تقرر رفع الوقف الاحتياطي عن السيد فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض"، كما "يلغى كل حكم يخالف هذا القرار" وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرر الأسبوع الماضي توقيف باشاغا وإحالته للتحقيق.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي بهذا الصدد: "يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار" وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام السابقة.