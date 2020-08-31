صدام وشيك بين ميليشات مصراتة وطرابلس وتوقعات بانهيار حكومة الوفاق

ألقت إحالة فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، للتحقيق، بظلالها على القوات المقاتلة ضد الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، ففي الوقت الذي رحبت فيه مايعرف باسم "قوة حماية طرابلس" بقرار إيقاف الوزير، شهدت مدينة مصراته التي ينتمي لها باشاغا تظاهرات منددة لهذا القرار.