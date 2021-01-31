الاستخبارات العراقية تلقي القبض على قيادي فى داعش بمحافظة صلاح الدين

ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق القبض على قيادي في تنظيم داعش بمدينة الشرقاط في محافظة صلاح، وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت في عملية نوعية من إلقاء القبض على قيادي في داعش بمدينة الشرقاط ، كانت مهمته رصد تحركات القوات الأمنية وأفرادها .

وأشارت إلى أنه تم إحالة الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .وكانت قوة تابعة للجيش العراقى، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم "داعش", أحدهما المسؤول العسكري عن الصحراء الواقعة غرب قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق .

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن قوة تابعة لفوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي تمكنت من قتل الإرهابيين، كما دمرت وكرا للإرهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء .

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