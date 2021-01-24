تمكن طيران الجيش العراقي من تدمير ثمانية أوكار تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالي شمال شرقي بغداد. وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان صحفي اليوم أن الأوكار الثمانية التي استهدفها طيران الجيش تقع في منطقة "الخيلاوية والطبج" التابعة إلى ناحية "قره تبة" بمحافظة ديالي. كما دمرت مفارز الاستخبارات وكرين آخرين بالمحافظة ذاتها بعد اقتحامهما وضبط عدد من المواد والمعدات داخلهما .

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