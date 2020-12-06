أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، مقتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" وتدمير وكرهم بضربة جوية للتحالف الدولي في منطقة تل الذهاب بمدينة سامراء شمالي البلاد وذكرت الخلية في بيان صحفي: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة مِن جهاز المخابرات الوطني، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء" وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن قتل خمسة إرهابيين وتدمير وكرهم" يذكر أن طيران التحالف الدولي يقوم بين فترة وأخرى بقصف أوكار تنظيم "داعش" شمالي وغربي العراق، بناء على معلومات تقدم من قبل الأجهزة الاستخبارية العراقية.

المصدر: RT