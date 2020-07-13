سلطنة عُمان تسجل 2164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58179 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 259 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37257 حالة .

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