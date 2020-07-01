سلطنة عُمان تسجل 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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سلطنة عُمان تسجل 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - سلطنة عُمان تسجل 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
مسقط - العرب اليوم

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1124 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد  وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 41194 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 185 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 24162 حالة.

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سلطنة عُمان تسجل 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا سلطنة عُمان تسجل 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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