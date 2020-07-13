فلسطين تسجل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 298 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6036 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1258 حالة.

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