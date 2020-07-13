الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق 4 محافظات لمدة 4 أيام إضافية

قررت الحكومة الفلسطينية، مساء يوم الأحد، تمديد إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس لمدة 4 أيام إضافية.كما اتخذت قرارا بمنع الحركة بين كل المحافظات لمدة أسبوعين.والقرارات الحكومية الجديدة جاءت بناء على تطورات الوضع الوبائي وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم.وقالت الحكومة في بيان إنه وبناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء محمد اشتيه من قبل الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى اجتماع لجنة الطوارئ العليا والأجهزة الأمنية وتوصيات المحافظين ولجنة الوبائيات، فقد تقرر ما يلي:

1. منع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي.

2. إغلاق محافظة الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية لاستكمال دورة حضانة الفيروس وبهذا تصبح 14 يوما.

3. إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى.

4. منع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء.

5. إغلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين.

6. يمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات.

7. يمنع إقامة المخيمات الصيفية منعا قاطعا.

8. إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية.

9. التشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل المحافظات.

10. اقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس.

11. تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين.

12. فتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة.

13. استمرار عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة.

14. الطلب من لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن والأحياء تفعيل دورها لمنع الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية.

15. يقوم الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن سير عمل تسيير الخدمات للمواطنين.

16. التمني على أهلنا من الـ48 عدم زيارة الضفة الغربية.

17. عدم التنقل اليومي للعمال بين أماكن عملهم بالداخل ومدنهم وقراهم.

18. منع العمل في المستعمرات بشكل قاطع.

19. تعمل البنوك ضمن إطار حالة الطوارئ.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن حفلات الأعراس كانت مصدرا أساسيا لتفشي المرض.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محمد إشتية يُحذّر من تشكيل حكومة إسرائيلية تؤيد ضم الضفة الغربية

الحكومة الفلسطينية ترفض الضغوط الإسرائيلية وتعهَد بالوفاء للأسرى والشهداء