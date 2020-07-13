العراق يسجل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 79735 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 100 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3250, فيما سُجلت 2274 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 46998 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 29487 , منهم 412 في العناية المركزة.

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