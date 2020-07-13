القوات المسلحة العراقية تنفي استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

أصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الاثنين، بيانا حول ما حدث للمتظاهرين الذين حاولوا دخول بغداد راكبين الباصات، نفى فيه استخدام الذخيرة الحية ضدهم.وقال رسول في بيان: إن "القوات الأمنية ملتزمة بحماية الحق الدستوري بالتظاهر السلمي، وإن القائد العام للقوات المسلحة لن يتوانى عن فتح تحقيق في أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون السلميون"

وأضاف: "لقد قامت قواتنا الأمنية يوم الأحد، بمنع بعض الباصات غير الملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بخصوص جائحة كورونا، لاكتظاظها بالمتظاهرين المتوجهين إلى بغداد، بعدما رفضت الامتثال لإجراءات الغاية منها سلامتهم وعدم المساهمة بنشر العدوى"، مشيرا إلى أنه "للأسف قام بعض المتظاهرين بالتعدي على القوات الأمنية التي كانت متواجدة لحمايتهم، وحاولوا العبور بالقوة، فما كان من القوات الأمنية إلا صدهم".

قد يهمك ايضا

القوات العراقية تُلاحق عناصر تنظيم "داعش" المتطرف في محافظة ديالى

التحالف الدولي يرجح استئناف تدريباته في بغداد بعد انتهاء شهر رمضان