اجتماع طارئ للقادة الأمنيين برئاسة الكاظمي

عقد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا مع القادة الأمنيين على خلفية تفجيري بغداد.وذكر بيان حكومي مقتضب، أن "الكاظمي ترأس اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد".ولم يذكر المكتب نتائج الاجتماع حتى الآن.

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