عشرات القتلي والجرحي جراء تفجير انتحاري مزودج وسط بغداد

أعلنت الحكومة العراقية عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح جراء انفجارين انتحاريين هزا اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد.وصرح وزير الصحة العراقي حسن التميمي في تصريح صحفي، بأن حصيلة ضحايا الهجوم المزدوج ارتفعت إلى 32 قتيلا و110 جرحى، مشيرا إلى عدم رصد وفيات بين المصابين في المؤسسات الصحية حتى الآن.

وأكد مراسل RT في وقت سابق من اليوم أن انتحاريا فجر نفسه في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران وسط المدينة، مضيفا أن انفجارا انتحاريا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان له، بأن الانتحاريين فجرا نفسيهما بعد ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.وأكد المراسل أن السلطات الأمنية سارعت بعد الانفجارين إلى إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول.

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