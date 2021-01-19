الكاظمي يؤكد أن العراق يرفض أي تهديد أو نشاط متطرف يستهدف تركيا

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده ترفض "أي تهديد أو نشاط إرهابي" يستهدف تركيا انطلاقا من أراضي العراق.وخلال لقائه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال الكاظمي: "قدرة العراق على معالجة هكذا تهديدات تتعزز عبر استمرار فرض القوات الأمنية العراقية لوجودها في كل نقطة من الأراضي العراقية".ودعا إلى تفعيل ما سبق إقراره من اتفاقيات بين البلدين خلال زيارته الأخيرة الى أنقرة.وأوضح مكتب الكاظمي في بيان له أن "الطرفين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون العسكري بين العراق وتركيا ضمن إطار التعاون العام، وترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه".

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