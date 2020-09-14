المغرب تتجاوز الصين في إصابات كورونا

تخطت المغرب عدد إصابات فيروس كورونا في الصين التي ظهر فيها الوباء أولا وتفشى بها.وأعلنت السلطات الصحية في المغرب، أمس الأحد، تسجيل 2251 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 86686 حالة.

وبذلك يتجاوز المغرب الصين في عدد الإصابات، حيث سجلت الأخيرة 85194 حالة إجماليا، برغم أن عدد الحالات الجديدة التي سجلتها أمس بلغ 10 حالات، جميعها وافدة من الخارج، حسب اللجنة الصحية الوطنية الصينية.

وبهذا يحتل المغرب المركز 38 في الإصابات عالميا، فيما تتمركز الصين في المرتبة 40 عالميا.وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات كورونا، يليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك.

قد يهمك أيضا:

40557 إصابة و983 وفاة جديدة بكورونا فى البرازيل

لجنة الأوبئة الأردنية قالت دخلنا مرحلة الانتشار المجتمعي للوباء