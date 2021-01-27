مصر تسجل 643 إصابة و55 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية، يوم الثلاثاء، 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة، مقابل 669 إصابة و53 وفاة يوم الاثنين. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 163129 حالة من ضمنهم 127433 حالة تم شفاؤها، و9067 حالة وفاة". وكانت مصر استهلت يوم الأحد حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية "سينوفارم". وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أن مصر تتوقع الحصول على 40 مليون جرعة من خلال تحالف "غافي" للقاحات، وهي كمية ستغطي 20 مليونا من سكان البلاد وعددهم 100 مليون.

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