المغرب يعلن إطلاق حملة التلقيح ضد كورونا الخميس

أعلن الديوان الملكي المغربي، يوم الأربعاء، عن انطلاق حملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا الخميس بعد أن تسلمت البلاد جرعات "كافية" من شركتي "أسترازينيكا" و"سينوفارم". وقال الديوان الملكي، في بيان: "بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19، فإن بلادنا تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين". وأضاف البيان: "ستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة. وهو ما سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة". وذكر الديوان الملكي أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيعطي "الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح، يوم الخميس 28 يناير 2021".

وبدأ المغرب بالفعل في توزيع جرعات اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" على مختلف المدن والمناطق لإطلاق حملة تطعيم هذا الأسبوع، بعد تسلمه مليوني جرعة من مصل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المصنع في الهند. وحصلت المملكة، في وقت سابق من الأربعاء، على 500 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية. وطلب المغرب 66 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" بشكل عام لتطعيم 25 مليون شخص يشكلون أربعة أخماس من عدد سكان البلاد. وتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب حتى الآن 468383 حالة، بينها 8207 وفيات و446181 شفاء.

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