المغرب تسجل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 20 حالة وفاة. وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 468383 إصابةً، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8207 حالةً.