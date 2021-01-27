594 وفاة و17741 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 17741 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و594 وفاة . وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.774.672 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 71.076 حالة وفاة .