بريطانيا تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 25308 إصابات و1725 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا ملموسا لكلا المؤشرين على أساس يومي.