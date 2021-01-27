بلجيكا تسجل 1784 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 65 حالة وفاة بالاضافة إلى 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 20879 حالة وفاة و696642 إصابة بالفيروس التاجي.