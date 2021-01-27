الهند تسجل 12689 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 12689 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و137 وفاة، وتعافي 13320 حالة. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.689.527 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 153.724 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.359.305 حالات .