وصول أول دفعة من لقاح سينوفارم الصيني إلى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن وصول أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني للتطعيم ضد وباء "كوفيد -19"، ضمن برنامج إطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق لتحصين كافة مكونات الشعب المغربي، بهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن طائرة محملة باللقاح ضد فيروس "كوفيد 19"، حطت بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادمة من الصين، وعلى متنها أول شحنة من اللقاح الذي أنتجته المؤسسة الصناعية الصينية للأدوية "سينوفارم"، بشراكة مع المختبر الوطني الصيني للتكنولوجيا الحيوية (سي- إين- بي- جي).



وذكرت الوزارة أن اللقاح "سينوفارم" حصل على ترخيص السلطات الصحية ببلد المنشأ، بعد أن أثبت نجاعته وفاعليته وخلوه من أية أضرار محتملة أكدتها البيانات ما قبل السريرية والسريرية، مما مكن هذا اللقاح، من الحصول أيضا على ترخيص وزارة الصحة المغربية بعد استشارة اللجنة الوطنية حول اللقاحات والتي وافقت عليه بالإجماع. وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المغربية اقتنت كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة (66 مليون جرعة من اللقاح)، حيث استلمت يوم الجمعة الماضي أولى دفعات اللقاح البريطاني "أسترا-زينيكا" الهندي الصنع من الهند، وتم توزيعها على كافة جهات المملكة ضمن انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح.

