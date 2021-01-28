الإمارات تسجل 3939 إصابة جديدة بكورونا وست وفيات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، عن تسجيل 3939 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 289 ألفا و86 حالة. وقالت الوزارة إنها أجرت 174 ألفا و16 فحصا جديدا خلال الساعات 24 الماضية، وأعلنت عن وفاة ست حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 811 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4536 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 263 ألفا و730 حالة.