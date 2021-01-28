الكويت تسجل 580 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 580 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 162 ألفا و862 في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن عند 957 حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 436 إصابة في الساعات 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 155 ألفا و739 حالة.