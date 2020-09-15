المجلس الرئاسي الليبي أعلن أن السراج لن يلتقي حفتر لا في المستقبل القريب ولا البعيد

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أن رئيسه فايز السراج لن يلتقي قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر "لا في المستقبل القريب ولا البعيد، مهما كان حجم الوساطات الدولية".وجاء هذا التصريح على لسان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي، الذي نفى ما ذكره موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي الفرنسي الاثنين، عن لقاء مرتقب يجمع السراج مع حفتر في باريس الخميس المقبل.وزعم الموقع في وقت سابق الاثنين أن القمة ستجري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة ألمانيا وإيطاليا، لتعميق المشاورات الليبية الجارية في مدينة بوزنيقة المغربية، دعما للجهود التي يقودها فريق من مستشاري الإليزيه لحل الأزمة الليبية.

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