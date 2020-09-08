مستشار السراج يقترح تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط
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مستشار السراج يقترح تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط

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العرب اليوم - مستشار السراج يقترح تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج
طرابس - العرب اليوم

مستشار السراج يقترح تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط

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مستشار السراج يقترح تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط مستشار السراج يقترح تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط



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لندن ـ العرب اليوم

تتألق النجمة كيتي هولمز بإطلالاتها، فتنجح دائما بتنسيق الصيحات التي تختارها بعناية وما يليق بها، ورغم أن اختياراتها تبقى بسيطة فإنها تتميّز بالأناقة والجاذبية، فتمنح معجباتها دروسا في الأناقة بأسلوبها الخاص. وتبقى الإطلالات الكاجوال هي المفضّلة لدى كيتي هولمز، وخصوصاً بالدنيم فغالباً ما تنسّق لوكاتها بأسلوب عصريّ وتعتمد صيحة الـlayering التي تمنح إطلالتها لمسة من العصرية والشبابية، وإليك بعض الأفكار لكيفية تنسيق القميص الجينز على طريقة كايتي هولمز لتتألقي بها في الخريف. صيحة تكديس الملابس أو ما يعرف بالـlayering، تمنحك إطلالة عصرية ومريحة، فقد نسّقت كايتي السروال الجلد الأسود مع القميص الدنيم وفوقها الكارديغان الفضفاض باللون الأبيض أو الكنزة الواسعة، وأنهت اللوك بحزمة من الجلد الأسود ونظارات شمسية كبيرة. الدنيم مع الدنيم ...المزيد

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