قمة ليبية مرتقبة في فرنسا الخميس

كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي، أن باريس ستحتضن الخميس قمة ليبية تجمع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.

ونقل الموقع الفرنسي المتخصص في المعلومات والتقارير المخابراتية عن مصادره أن القمة المرتقبة ستجري برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أن القمة تهدف إلى تعميق المشاورات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، وأن فرنسا تأمل في حضور ممثلين عن الدبلوماسية الألمانية والإيطالية لدعم هذه المحادثات.

وأكد أن الاجتماع المرتقب يعد تمهيدا للجهود التي يقودها فريق من مستشاري الإليزيه لحل الأزمة الليبية، حيث تسعى باريس للحد من توسع تركيا.

المصدر: مواقع إخبارية ليبية

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