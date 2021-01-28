منظمة التعاون الإسلامي تستضيف اجتماعاً افتراضياً لمسلمي الروهينغيا

استضافت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، اجتماعاً افتراضياً قدمت خلاله المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إحاطة لأعضاء فريق الاتصال للمنظمة المعني بمسلمي الروهينغيا، بتطورات الوضع الإنساني للاجئي مسلمي الروهينغيا. وأبان رئيس وفد الأمانة العامة للمنظمة، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، السفير سمير بكر، حرص الأمانة على دعم جهود الدول الأعضاء في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لمسلمي الروهينغيا وفقا لأحكام ميثاق المنظمة ولقرارات القمة والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتأكيد الأمين العام للمنظمة على الأهمية القصوى التي توليها المنظمة لإيجاد حل جذري للمعضلة وللمحنة الإنسانية لهذه الأقلية المسلمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم.



ونوه بالتزام المنظمة الراسخ والداعم لمبدأ التضامن والتعاون الدولي وتقاسم الأعباء، مشددًا على معالجة هذه القضية الإنسانية في ظل سياق دولي وتوقيت دقيق فاقمته تداعيات جائحة كورونا المستجد كوفيد 19. من جانبه أكد مبعوث المنظمة لميانمار، السفير إبراهيم خيرت، على الجهود الحثيثة للمنظمة واستراتيجيتها في حل الوضع الإنساني والسياسي والحقوقي المتأزم لأقلية الروهينغيا.

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