السعودية تسجل 216 إصابة جديدة بكورونا وأربع حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 216 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 367 ألفا و23 حالة، من بينها 2115 حالة نشطة، منها 348 حالة حرجة. وأفادت الوزارة بتسجيل 205 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 358 ألفا و545 حالة، وأن عدد الوفيات بلغ 6363 حالة، بإضافة أربعة حالات وفاة جديدة، فيما تم إجراء 46 ألفا و333 فحصا مخبريا جديدا.