سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقيتي شكر جوابيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية التي بعث بها سموه إليه في وفاة صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

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