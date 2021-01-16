محمد بن سلمان وماكرون يبحثان العلاقات السعودية الفرنسية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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