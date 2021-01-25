خادم الحرمين الشريفين يعين محافظا جديدا للبنك المركزي السعودي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم عددا من الأوامر الملكية منها تعيين فهد بن عبدالله المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي، خلفا لأحمد بن عبدالكريم الخليفي.وذكرت وكالة الأنباء السعودية / واس / أن الأوامر الملكية نصت على اعفاء الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.كما نصت الأوامر بتعيين ماجد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان واعفاء فهد المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.وأمر خادم الحرمين الشريفين بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ويعدل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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